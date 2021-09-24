В Госдепе заявили о намерении добиваться вступления в силу ДВЗЯИ

ВАШИНГТОН, 24 сентября. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена выступает в поддержку Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и намерена добиваться его вступления в силу. Об этом говорится в заявлении заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс, опубликованном в четверг на сайте американского внешнеполитического ведомства.

"Я хочу сразу же ясно дать понять, что США поддерживают Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и намерены работать над тем, чтобы он вступил в силу", - сказала она. По ее словам, действующая американская администрация осознает, что "есть серьезные препятствия на этом пути", включая "обеспечение ратификации" договора рядом стран. В их числе США.

"Это непростая задача. Важно помнить, что ни одна страна не может обеспечить вступление [договора] в силу самостоятельно", - подчеркнула Дженкинс. Она констатировала, что Байден "уже в течение долгого времени" поддерживает договор. Он по-прежнему считает ДВЗЯИ "ключевым приоритетом, отвечающим интересам национальной безопасности США", пояснила заместитель госсекретаря США.

В октябре 2020 года посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что российская сторона озабочена сообщениями в СМИ о возможном возобновлении американской стороной ядерных испытаний и нежеланием администрации США ратифицировать ДВЗЯИ. Президентом США в то время был Дональд Трамп.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был одобрен Генеральной Ассамблеей ООН 24 сентября 1996 года. Он запрещает производить испытательные взрывы ядерных зарядов, а также ядерные взрывы в мирных целях. Запрет распространяется на все сферы (в атмосфере, в космосе, под водой и под землей) и носит абсолютный и всеобъемлющий характер.

Сейчас договор ратифицирован 170 государствами, однако он не вступил в силу, поскольку его не ратифицировали США, Китай, Египет, Израиль и Иран и не подписали Индия, Пакистан и КНДР. В России мораторий на ядерные испытания действует уже больше 30 лет. Последнее такое испытание было проведено на полигоне на Новой Земле 24 октября 1990 года. Кроме того, в 2000 году Россия ратифицировала ДВЗЯИ.