Премьер-министр Италии предостерег от ослабления многополярного мирового управления

НЬЮ-ЙОРК, 24 сентября. /ТАСС/. Многостороннее мировое управление прогрессивно ослабевает и должно быть укреплено для решения общих задач, таких как преодоление пандемии, борьба с климатическими изменениями, предотвращение терроризма. Об этом заявил в пятницу премьер-министр Италии Марио Драги, выступивший на Генеральной ассамблее ООН по видеосвязи.

"На протяжении последнего времени мы наблюдаем прогрессивное ослабление многополярного мира, что оставалось залогом мира, безопасности и процветания после войны. Но в последние месяцы мы столкнулись с проблемами, которые невозможно решить в одиночку. Нам необходимо придать новый импульс многополярному мироустройству", - сказал Драги.

Говоря о пандемии, итальянский премьер отметил неприемлемую разницу в числе вакцинированных в богатых и бедных странах (65% против 2%), подчеркнув необходимость снабжения стран с низким достатком вакцинами. Среди стоящих перед человечеством общих проблем он назвал рост неравенства, бедности, ведущей к увеличению числа голодающих, климатические изменения. "Борьба с изменениями климата требует многополярного подхода и прагматического сотрудничества всех основных глобальных игроков, как ведущих, так и развивающихся экономик. Мы должны действовать слаженно, но при уважении национальных разнообразия и интересов", - сказал Драги, который выступает за остановку финансирования проектов использования ископаемого топлива (угля). Он также отметил, что экологическая трансформация и переход к использованию возобновляемых источников энергии требует немалых затрат, но одновременно послужит в будущем импульсом к экономическому росту.