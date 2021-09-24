Япония, США, Индия и Австралия будут сотрудничать в космосе и киберпространстве

ТОКИО, 24 сентября. /ТАСС/. Лидеры стран Четырехстороннего диалога по безопасности (Австралия, Индия, США, Япония) на предстоящей в пятницу очной встрече в Вашингтоне намерены договориться о сотрудничестве в космосе и киберпространстве. Об этом сообщила газета Yomiuri со ссылкой на проект совместного заявления.

В частности, стороны планируют обмениваться спутниковыми данными с целью противодействия изменению климата и прогнозирования стихийных бедствий в Индо-Тихоокеанском регионе. Договоренность не будет распространяться на информацию со спутников, которые выполняют роль разведывательных. Кроме того, стороны хотят содействовать разработке международного свода правил исследования Луны и использования космического пространства.

Вместе с тем страны "четверки" намерены усилить взаимодействие в области сбора данных о перемещении подозрительных судов. Также они рассчитывают укрепить сотрудничество для противодействия кибератакам и продвижения цифровой инфраструктуры, включая технологии 5G.

Четырехсторонний диалог по безопасности был запущен в 2007 году. Этот механизм взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе и зоне Индийского океана включает Вашингтон, Канберру, Нью-Дели и Токио. Первая четырехсторонняя встреча руководителей внешнеполитических ведомств Австралии, Индии, США и Японии прошла в сентябре 2019 года в Нью-Йорке, а в этом году состоялся первый виртуальный саммит лидеров этих стран.