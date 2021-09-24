Конгрессмены вызвали четверых помощников Трампа для показаний по штурму Капитолия

ТАСС, 24 сентября. Специальный комитет Палаты представителей Конгресса США по расследованию произошедшего 6 января штурма Капитолия вызвал для дачи показаний четырех бывших помощников экс-президента США Дональда Трампа. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте комитета в четверг.

"Председатель [комитета] Бенни Томпсон сегодня объявил, что направил серию повесток на представление документов и дачу свидетельских показаний четырем лицам, имеющим тесные связи с бывшим президентом [США Дональдом Трампом], которые работали или поддерживали контакт с Белым домом в дни, предшествовавшие штурму [Капитолия] 6 января", - указано в сообщении.

Сообщается, что письма с требованием явиться для дачи показаний перед Конгрессом были направлены бывшему главе аппарата сотрудников Белого дома Марку Медоузу, помощнику Трампа Дэниэлу Скавино, отвечавшему за коммуникацию в социальных сетях, экс-сотруднику Министерства обороны Кэшу Пателю и бывшему советнику 45-го президента США Стивену Бэннону. Конгрессмены требуют, чтобы свидетели явились по повестке в ближайшие недели.

О причастности свидетелей к событиям на Капитолийском холме

Согласно данным комитета, занимая высокую должность в администрации, Медоуз общался с должностными лицами на тему отмены результатов президентских выборов или предотвращения их утверждения. В пресс-релизе указано, что он также поддерживал связь с организаторами событий у Конгресса США 6 января.

Предполагается, что Скавино вместе с Трампом присутствовал на встрече 5 января, где обсуждались способы убедить членов Конгресса не утверждать результаты состоявшихся выборов. Кроме того, он сообщал о готовящемся митинге в соцсетях, призывая американцев "стать частью истории".

Кэш поддерживал связь с Пентагоном накануне событий 6 января и был вовлечен в обсуждения среди руководителей оборонного ведомства по поводу организации безопасности в районе Капитолийского холма. По данным, полученным в ходе расследования, Бэннон неоднократно призывал Трампа сосредоточить усилия на предотвращении утверждения результатов выборов.

О штурме Капитолия

6 января сторонники республиканца Трампа ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года в стране президентских выборов. Победу на них одержал демократ Джо Байден. Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще нескольких человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия. По данным журнала Newsweek, по делу о январских беспорядках в Вашингтоне задержано не менее 642 человек. На данный момент почти 50 человек признали себя виновными по обвинениям, связанным с насилием, причем девять сознались в совершении тяжких преступлений. Подавляющее большинство обвиняемых были освобождены в ожидании суда, но около 75 все еще находятся под стражей.