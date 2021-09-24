Советник Ангелы Меркель назвал партнерство AUKUS оскорблением партнеров по НАТО

ЛОНДОН, 24 сентября. /ТАСС/. Создание Австралией, Великобританией и США нового партнерства в сфере безопасности AUKUS - это "оскорбление партнеров по НАТО", президент США Джо Байден обращается с союзниками так же, как его предшественник Дональд Трамп. Об этом заявил советник канцлера ФРГ Ангелы Меркель по внешнеполитическим вопросам Кристоф Хойсген газете Financial Times, которая приводит его слова в пятницу.

По мнению бывшего постпреда Германии при ООН, появление нового альянса привело к "большой потере доверия" к администрации Байдена. "И я не знаю, достаточно ли перевесило такую потерю предполагаемое усиление региональной безопасности", - добавил он.

Хойсген провел параллели между сделкой AUKUS и решением США уйти из Афганистана. В обоих случаях, как сказал он, "поведение США не соответствовало ожиданиям [действий] со стороны новой американской администрации, пришедшей к власти с обещанием тесно сотрудничать с союзниками". Понятно, что Байден, по выражению советника, хотел "сократить высокие расходы, связанные с развертыванием войск в Афганистане, учитывая множество проблем, с которыми он сталкивается дома". Однако "это не оправдывает вывод войск, как планировал его предшественник Трамп, без согласования с союзниками", - продолжил он.

Создание партнерства "вызвало еще большее раздражение, потому что от Байдена, исходя из его публичных заявлений, можно было ожидать проведение другого курса - в отличие от Трампа - в плане сотрудничества со своими партнерами", отметил Хойсген.

Австралия, Великобритания и США 16 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности - AUKUS. В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует с помощью американских технологий построить как минимум восемь атомных подводных лодок, первые из которых вступят в строй в 2036 году, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами. Из-за этого Канберра разорвала крупнейший в своей истории оборонный контракт с Францией, где это решение уже назвали "ударом в спину". В КНР предупредили, что создание AUKUS усугубит гонку вооружений, и призвали участников альянса отказаться от "ментальности эпохи холодной войны" и "узколобых геополитических концепций".