Глава МИД Белоруссии провел в США встречи с коллегами из Венесуэлы, Венгрии и других стран

МИНСК, 24 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей обсудил актуальные вопросы сотрудничества с главами внешнеполитических ведомств ряда государств - членов ООН. Как сообщила в пятницу пресс-служба белорусского ведомства, встречи Макея с коллегами из Венесуэлы, Вьетнама, Мозамбика, Сирии, Ямайки, Эстонии и Венгрии прошли в Нью-Йорке, куда министр прибыл для участия в 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

С главой МИД Венесуэлы Феликсом Пласенсия Макей обсудил "вопросы организации визита в Республику Беларусь специального посланника президента Венесуэлы для проведения встреч с белорусскими партнерами и обсуждения всего спектра направлений двустороннего сотрудничества", говорится в сообщении. Собеседники отметили совпадение позиций по всем проблемам международной повестки, договорились о тесной координации действий в рамках многосторонних усилий, направленных на защиту национальных интересов и суверенитета государств - членов ООН.

На встрече с министром иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шоном Макей подчеркнул важность возобновления контактов на высшем и высоком уровнях, временно прерванных из-за пандемии. При этом особое внимание было уделено перспективам развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества, включая вопросы наращивания поставок белорусской грузовой автотехники и создания совместных предприятий. Глава МИД Вьетнама подтвердил заинтересованность в использовании потенциала подписанного Соглашения о свободной торговле между государствами - членами ЕАЭС и Вьетнамом для продвижения вьетнамской продукции на евразийский рынок.

Министр иностранных дел Белоруссии провел встречу и с главой МИД Мозамбика Вероникой Натаниэл Макаму Длову, на которой стороны констатировали активизацию в последнее время политических контактов и обсудили перспективы развития торгово-экономического сотрудничества между двумя государствами. С главой МИД Сирии Фейсалом Микдадом собеседники обменялись мнениями о развитии внутриполитической ситуации в двух странах, обсудили международную повестку дня. "Министрами обсуждена возможность проведения в ближайшее время очередного заседания совместной белорусско-сирийской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству, обмена визитами на высоком уровне", - сказано в сообщении.

По инициативе ямайской стороны проведена встреча с министром иностранных дел и внешней торговли Ямайки Каминой Джонсон Смит. Также состоялась беседа Макея с министром иностранных дел Эстонии Эвой-Марией Лийметс, в ходе которой "был затронут широкий спектр вопросов, находящихся в сфере взаимного интереса". Состоялась "содержательная встреча с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто". Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня и перспективам углубления двустороннего сотрудничества.