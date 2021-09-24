На Украине хотят признать выселенных в 1944-1951 гг. из Польши украинцев депортированными

КИЕВ, 24 сентября. /ТАСС/. Верховная рада Украины в первом чтении одобрила законопроект о признании депортированными выселенных в 1944-1951 годах с территории Польши украинцев и о назначении им ежегодных компенсаций. Голосование состоялось в пятницу в ходе очередного пленарного заседания украинского парламента.

"Законопроект имеет целью восстановление социальной справедливости путем признания принудительного переселения лиц украинского происхождения в 1944-1951 годах с мест их постоянного проживания на территории Польской Народной Республики депортацией и осуществление возмещения морального и материального ущерба, социальных льгот для людей, пострадавших в результате депортации <...>", - говорится в пояснительной записке к документу.

В инициативе, авторами которой являются представители правящей партии "Слуга народа" и партии "За будущее", отмечено, что в 2019 году исполнилось 75 лет "с начала депортации автохтонных украинцев с Лемковщины (территория исторического расселения лемков в Карпатах - прим. ТАСС) , Надсанья (территория в верховьях реки Сан - прим. ТАСС), Холмщины (территория, расположенная на западе от середины реки Западный Буг - прим. ТАСС), Подляшья (на северо-востоке Польши и западе Белоруссии - прим. ТАСС), Любачивщины (территория в составе Польши - прим. ТАСС), Западной Бойкивщини (территория на северных и южных склонах Карпат - прим. ТАСС) в 1944-1951 годах".

Документ определяет переселение украинцев как "нарушающую права человека депортацию", а также предлагает предусмотреть в качестве средства компенсации ущерба, нанесенного переселенным, ежегодную разовую материальную помощь". Кроме этого, на эту категорию, согласно инициативе, предлагается распространить льготы, предусмотренные законом о социальных гарантиях для членов семей участников войны.

8 ноября 2018 года Верховная рада приняла постановление, которым установила на Украине День памяти украинцев - жертв принудительного выселения в 1944-1951 годах, который теперь ежегодно отмечается во второе воскресенье сентября.