Россияне могут посетить Джибути при наличии визы и ПЦР-теста

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Граждане России, прилетающие в Джибути, должны иметь при себе визу и пройти платное экспресс-тестирование на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в посольстве республики в Москве.

"Въезд на территорию Республики Джибути для российских граждан возможен при наличии визы, которая выдается в посольстве Республики Джибути. В текущей ситуации, связанной с пандемией, все иностранные граждане, прилетающие в международный аэропорт Джибути, должны пройти платное экспресс-тестирование на COVID-19", - указали в диппредставительстве.

В посольстве обратили внимание на то, что въезд на территорию страны "был и ранее открыт иностранным гражданам, в том числе и российским туристам, а также бизнесменам", которые часто посещают республику "по важным деловым вопросам".

"На данный момент нет прямого авиасообщения между Республикой Джибути и Российской Федерацией, но можно сделать пересадку в наиболее популярных транспортных узлах, таких как Аддис-Абеба, Стамбул, Дубай, Катар, Париж", - отметили в диппредставительстве.

В среду оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией сообщил, что Россия возобновляет авиасообщение с Джибути, Данией, Новой Зеландией, ЮАР и Перу с 5 октября. В настоящее время Россией возобновлено авиасообщение с 57 странами.