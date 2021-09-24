Пучдемон обратится в европейский суд с просьбой вернуть ему депутатскую неприкосновенность

МАДРИД, 24 сентября. /ТАСС/. Защита экс-главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона подаст новую жалобу в Европейский суд общей юрисдикции с просьбой восстановить его неприкосновенность евродепутата. Об этом сообщил в пятницу агентству EFE один из бельгийских адвокатов политика.

"Нам нужно составить ее [жалобу], и мы представим ее, возможно, сегодня или как можно раньше", - уточнил юрист. По его утверждению, один из аргументов, которые защита включит в жалобу, заключается в том, что испанские судебные власти пообещали, что действие европейского ордера на арест Пучдемона было приостановлено.

Политик был задержан в четверг по прибытии на остров Сардинию. Ожидается, что в ближайшее время он предстанет перед местным апелляционным судом. По обычной практике, на первом заседании у задержанного спрашивают, согласен ли он на экстрадицию. В случае отказа начинается рассмотрение документов, на основании чего принимается решение об экстрадиции, которое может быть оспорено в вышестоящих инстанциях. На это время суд определяет меру пресечения задержанному.

Пучдемон возглавлял правительство Каталонии в момент проведения там незаконного референдума о независимости 2017 года. Вскоре после этого он бежал в Бельгию. Судебные власти Испании добиваются его выдачи по обвинению в подстрекательстве к мятежу и растрате.

По итогам выборов в Европарламент (ЕП) 2019 года Пучдемон смог получить кресло депутата, при этом власти пиренейского королевства просили ЕП приостановить его депутатскую неприкосновенность. В марте этого года Европарламент лишил экс-лидера автономии иммунитета европарламентария, однако в начале июня заместитель председателя Европейского суда юстиции в Люксембурге временно приостановил решение ЕП. Тем не менее в конце июля местные СМИ передали, что европейский суд вновь лишил бывшего главу правительства Каталонии депутатской неприкосновенности.