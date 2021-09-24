В МИД Сирии назвали незаконным нахождение войск США в республике

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. США обязаны вывести свои военные подразделения из Сирии, в противном случае они "закончат, как в Афганистане". Об этом заявил глава МИД Сирии Фейсал Микдад в эфире телеканала "Россия-24".

"Мы и Россия полагаем, что присутствие американских войск в Сирии является незаконным и они должны уйти как можно скорее. Если они этого не сделают, то закончат, как в Афганистане или в любой другой стране", - сказал Микдад.

Летом 2014 года в северных и западных районах Ирака, а также в северной Сирии началось широкое наступление боевиков террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ). С 23 сентября того же года ВВС США наносят несогласованные с официальным Дамаском удары по позициям боевиков ИГ. Официальное объявление вывода войск США из Сирии было озвучено в декабре 2018 года, однако через два года американская администрация приняла решение оставить свои подразделения в стране. По информации газеты Politico, в Сирии остается порядка 900 американских военнослужащих.