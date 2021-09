Индия подписала соглашение с Airbus на закупку 56 военно-транспортных самолетов C-295

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 сентября. /ТАСС/. Министерство обороны Индии подписало в пятницу соглашение с испанским подразделением консорциума Airbus Defense and Space на закупку 56 средних военно-транспортных самолетов C-295. Как сообщает в пятницу пресс-служба правительства Индии на официальном сайте, контракт был подписан после утверждения правительственным комитетом по безопасности в начале этого месяца.

C-295 - турбовинтовой тактический военно-транспортный самолет, в настоящее время производится компанией Airbus Defence and Space в Испании. Новые машины грузоподъемностью 5-10 тонн заменят устаревшие самолеты Avro, стоящие на вооружении индийских ВВС.

Новые транспортные самолеты существенно расширят возможности ВВС по тактическим воздушным перевозкам, особенно в северном и северо-восточном районах, а также на Андаманских и Никобарских островах, указывается в сообщении.

Сумма контракта не сообщается, но, по информации газеты The Times of India, она составила порядка $3 млрд. Согласно условиям сделки, 16 самолетов будут собраны и поставлены Airbus Defence and Space, остальные 40 самолетов будут изготовлены в Индии консорциумом, образованным Airbus Defense and Space и индийской компанией Tata Advanced Systems Limited (TASL) в течение 10 лет после подписания соглашения.