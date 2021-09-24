Эрдоган: Турция ожидает от России других подходов в Сирии из-за угрозы со стороны Дамаска

АНКАРА, 24 сентября. /ТАСС/. Турция ожидает от России других подходов в Сирии, заявил в пятницу президент республики Тайип Эрдоган, утверждая, что сирийские войска представляют угрозу для Анкары.

"В Сирии режим [президента Башара Асада] представляет угрозу для южных частей нашей страны. Я ожидаю от России как от дружеской страны иных подходов в качестве проявления солидарности к нам", - сказал президент Турции журналистам.

По словам Эрдогана, у него "серьезные ожидания от переговоров с [президентом России] Владимиром Путиным по Сирии".

Кроме того, турецкий президент добавил, что Анкара "стремится вывести двусторонние отношения с Россией на качественно новый уровень". "Наша цель - довести товарооборот до $100 млрд", - сказал он.

Днем ранее Эрдоган сообщал, что рассчитывает обсудить с Путиным Сирию и прийти к некоему важному решению. Переговоры двух президентов, как ожидается, пройдут в Сочи 29 сентября.