Экс-лидер Каталонии Пучдемон предстанет перед судом в Италии 25 сентября

МАДРИД, 24 сентября. /ТАСС/. Экс-глава правительства испанской Каталонии Карлес Пучдемон, задержанный на острове Сардиния, предстанет в субботу перед итальянским судом. Об этом сообщила в пятницу газета El Periodico.

Ранее предполагалось, что политик может предстать перед судом в течение дня. По версии издания, защита Пучдемона просила отложить заседание, чтобы лучше к нему подготовиться. В результате итальянский суд удовлетворил запрос адвокатов экс-лидера Каталонии.

Судьи должны принять решение о том, освободить ли политика или продолжать процедуру его экстрадиции. Во втором случае суд должен назначить меру пресечения, оставив Пучдемона под стражей, под домашним арестом или подпиской о невыезде до решения вопроса об экстрадиции. Для начала заседания было необходимо, чтобы судьи ознакомились со всеми материалами и документами. Не исключено, что решение может быть отложено.

Как указывают специалисты, главная юридическая сложность заключается в постановлениях разных европейских судебных инстанций, касающихся неприкосновенности Пучдемона как парламентария. Как подчеркивается, именно в этом качестве он прибыл на Сардинию, где у него были запланированы встречи с местным руководством. Его задержали в аэропорту Альгеро по международному ордеру Верховного суда Испании, где политик обвиняется в подстрекательстве к мятежу и растрате.

Разъяснение итальянского Минюста

Как разъяснило в пятницу Министерство юстиции Италии, юрисдикция в принятии решений и по мере пресечения, и по вопросу о передачи арестованного стране, сделавшей запрос на ордер, принадлежит исключительно судебным органам. "Это предусмотрено другой процедурой, отличной от [международной] экстрадиции", - говорится в заявлении ведомства. Специфика процедуры вызвана тем, что на арест политика был выдан европейский ордер.

Пучдемон был задержан в четверг по прибытии на остров Сардинию. Ожидается, что в ближайшее время он предстанет перед местным апелляционным судом. По обычной практике, на первом заседании у задержанного спрашивают, согласен ли он на экстрадицию. В случае отказа начинается рассмотрение документов, на основании чего принимается решение об экстрадиции, которое может быть оспорено в вышестоящих инстанциях. На это время суд определяет меру пресечения задержанному.

Пучдемон возглавлял правительство Каталонии в момент проведения там незаконного референдума о независимости 2017 года. Вскоре после этого он бежал в Бельгию. Судебные власти Испании добиваются его выдачи по обвинению в подстрекательстве к мятежу и растрате.