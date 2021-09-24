Байден пообещал сделать прививку для пожилых, пошутив, что с трудом признает свой возраст

ВАШИНГТОН, 24 сентября. /ТАСС/. 78-летний президент США Джо Байден заявил в пятницу, что ему сложно признавать, что ему уже больше 65 лет.

Американский лидер выступал в Белом доме с речью, посвященной борьбе с пандемией. Он комментировал недавнее решение Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США рекомендовать использование бустерных доз вакцины компании Pfizer для жителей страны в возрасте от 65 лет, а также лиц, подверженных значительному риску тяжелого течения заболевания. "Трудно признать, что мне уже больше 65, но я сделаю бустерную прививку", - с иронией сказал Байден.

"Но отбросим шутки в сторону. Я сделаю бустерную дозу. Я не уверен, когда точно, но я сделаю это, как только смогу", - пообещал глава государства.