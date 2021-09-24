Палестинец погиб в стычках с израильскими военнослужащими на Западном берегу реки Иордан

КАИР, 24 сентября. /ТАСС/. Один палестинец погиб и около 30 пострадали в пятницу в столкновениях с израильскими военнослужащими на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщил новостной портал Dunya Al Watan.

Стычки начались после того, как вслед за пятничной молитвой группа местных арабов из деревни Бейта к югу от Наблуса организовала марш в знак протеста против строительства в этом районе еврейских поселений. Аналогичные манифестации проходят здесь практически ежедневно на протяжении последних нескольких месяцев, приобретая массовый характер по пятницам.

Каждый раз подобные акции оборачиваются массовыми беспорядками и неизменно приводят к пострадавшим и жертвам. В ходе таких баталий палестинцы часто забрасывают солдат камнями, бутылками с зажигательной смесью и жгут автомобильные покрышки. Военнослужащие израильской армии отвечают гарантами со слезоточивым газом и обстреливают протестующих резиновыми пулями.

Погибшему во время сегодняшних стычек палестинцу был 21 год, у него остались жена и ребенок. По данным палестинского Красного полумесяца, восемь из пострадавших получили ранения резиновыми пулями, остальные имеют проблемы с дыханием из-за слезоточивого газа.

С начала мая в окрестностях Наблуса на горе Сабих ведется строительство небольшого еврейского поселения Авитар, против чего выступают палестинцы, которые сталкиваются с конфискацией своей земли и потерей сельхозугодий.