США разрешили операции с "Талибаном" и "Сетью Хаккани" по передаче помощи в Афганистан

ВАШИНГТОН, 24 сентября. /ТАСС/. Министерство финансов Соединенных Штатов опубликовало в пятницу две генеральные лицензии, позволяющие проводить операции с радикальным движением "Талибан" и диверсионным формированием "Сеть Хаккани" (обе организации запрещены в РФ) по отправке в Афганистан гуманитарной помощи, медикаментов и сельскохозяйственной продукции. Соответствующие документы распространила пресс-служба ведомства.

В них отмечается, что лицензии разрешают "все сделки, связанные с "Талибаном" или "Сетью Хаккани" или любой организации, в которой "Талибану" или "Сети Хаккани" прямо или косвенно принадлежат 50 или более процентов акций, <...> необходимые для оказания гуманитарной помощи Афганистану или другой деятельности, поддерживающей основные потребности населения в Афганистане", а также с "экспортом или реэкспортом в Афганистан сельскохозяйственной продукции, лекарств, медицинского оборудования, запасных частей и компонентов для медицинского оборудования или обновлений программного обеспечения для медицинского оборудования в Афганистан".