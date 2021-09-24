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Генассамблея ООН
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На Генассамблее ООН выступит представитель прежних властей Афганистана

ООН, 24 сентября. /ТАСС/. Назначенный прежними властями Гулям Исхакзай будет представлять Афганистан на неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщил в пятницу журналистам представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос о том, какое решение было принято в связи с просьбой радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) дать его эмиссару возможность выступить на сессии.

"В списке выступающих в понедельник в качестве представителя Афганистана значится Гулям Исхакзай", - сказал Дюжаррик.

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АфганистанГенассамблея ООН
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