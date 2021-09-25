Глава МИД Франции встретился с коллегами из Армении и Азербайджана на полях ГА ООН

ПАРИЖ, 25 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан обсудил в пятницу пути урегулирования кризиса в отношениях между Арменией и Азербайджаном с коллегами из этих стран. Соответствующее сообщение он разместил на своей странице в Twitter.

"На полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр <...> провел переговоры с коллегами из Армении и Азербайджана Араратом Мирзояном и Джейхуном Байрамовым, - говорится в коммюнике, которое в свою очередь распространил французский МИД. - Во время дискуссий министр обсудил со своими собеседниками меры, которые можно было бы принять для восстановления доверия и снижения напряженности в отношениях между Арменией и Азербайджаном".

Ле Дриан также предложил коллегам "продолжить дискуссии в ближайшие недели, в том числе на уровне министров".

Вместе с тем в МИД Франции подчеркивают, что координируют усилия по "кавказскому досье" с Москвой и Вашингтоном, которые, как и Париж, являются сопредседателями в Минской группе ОБСЕ. "Франция как сопредседатель Минской группы полностью привержена организации содержательного диалога между сторонами, необходимого для стабилизации и установления долгосрочного мира в регионе", - сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Также французский МИД приветствует прошедшую 23 сентября под эгидой России, Франции и США встречу между главами МИД Армении и Азербайджана. В коммюнике отмечается, что это "первый прямой контакт между министрами этих стран после окончания конфликта в прошлом году", который внес вклад в восстановление диалога между Баку и Ереваном.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, в регионе начались активные боевые действия. 9 ноября того же года было подписано трехстороннее заявление лидерами России, Азербайджана и Армении, которое позволило достичь полного прекращения военных действий в зоне конфликта. Азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы. Обстановка на границе начала ухудшаться с 12 мая 2021 года. Тогда армянское военное ведомство заявило, что азербайджанские вооруженные силы в целях корректировки границы пытались провести определенные работы в одном из приграничных районов Сюникской области.