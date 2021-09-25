Глава переходного военного совета Чада сформировал переходный парламент

ТАСС, 25 сентября. Глава переходного военного совета Чада Махамат Идрисс Деби Итно в пятницу подписал указ о создании переходного парламента. Об этом сообщило Agence France-Presse.

Новый орган получит название Переходный национальный совет. В его состав войдут 93 депутата, 30% из которых являются бывшими членами Национальной ассамблеи, 30% - женщинами, еще 30% - представителями молодежи.

Согласно указу, Переходный национальный совет будет выполнять функции распущенной ранее Национальной ассамблеи, пока не будут восстановлены государственные структуры страны.

20 апреля было объявлено, что глава Чада Идрисс Деби Итно, находившийся у власти более 30 лет, погиб в бою с отрядами повстанцев. В стране был создан переходный военный совет из 15 высших офицеров, взявший всю полноту власти. Его возглавил сын умершего президента генерал-лейтенант Махамат Идрисс Деби, который одновременно стал главой государства на переходный период. Было приостановлено действие конституции, распущены парламент и правительство. Военное руководство Чада объявило, что через 18 месяцев проведет в стране демократические выборы в обновленные государственные структуры.