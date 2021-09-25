Вице-президент США и премьеры Австралии и Японии обсудили пандемию и цепочки поставок

ВАШИНГТОН, 25 сентября. /ТАСС/. Вице-президент США Камала Харрис и премьер-министры Австралии и Японии Скотт Моррисон и Ёсихидэ Суга обсудили в пятницу в Вашингтоне борьбу с пандемией нового коронавируса и обеспечение безопасности цепочек поставок. Об этом говорится в заявлении Белого дома.

Как следует из документа, на состоявшейся встрече они говорили о "путях расширения и углубления партнерства США, Австралии и Японии, чтобы преодолеть вызовы XXI века, особенно в Индо-Тихоокеанском регионе". "Вице-президент и премьер-министры обсудили общие усилия с целью положить конец пандемии и укрепить систему общественного здравоохранения, преодолеть климатический кризис, обезопасить цепочки поставок важнейшей продукции, такой как полупроводники, - отмечается в заявлении. - Они также подтвердили важность общих демократических ценностей и совместную приверженность свободе и открытости в Индо-Тихоокеанском регионе".

Моррисон и Суга, а также премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент США Джо Байден ранее в пятницу провели встречу в Белом доме. Это был первый очный саммит лидеров стран, участвующих в Четырехстороннем диалоге по безопасности. Он был основан в 2007 году как механизм взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе и зоне Индийского океана.