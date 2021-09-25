Оппозиция Венесуэлы утверждает, что делегация властей не приехала на переговоры в Мексику

БОГОТА, 25 сентября. /ТАСС/. Делегация правительства Венесуэлы не прибыла в Мексику для проведения нового раунда переговоров с оппозицией. С таким утверждением выступила в пятницу оппозиционная коалиция "Единая платформа".

"В связи с отсутствием на сегодняшний день делегации от режима делегация "Единой платформы" подтверждает свою приверженность продолжению этого процесса [переговоров] в рамках норм, которые были согласованы в меморандуме о взаимопонимании", - говорится в заявлении.

Оппозиция подчеркнула, что их делегация прибыла в Мексику для обсуждения реформы системы правосудия и работы механизма по решению социальных проблем, о создании которого правительство и его оппоненты договорились в ходе прошлого раунда переговоров.

Правительство Венесуэлы пока не прокомментировало задержку возобновления диалога. Ранее председатель Национальной ассамблеи Хорхе Родригес, возглавляющий правительственную делегацию, сообщил, что новый раунд переговоров должен состояться 24-27 сентября.

Правительство и оппозиция Венесуэлы начали 13 августа в Мексике переговоры при посредничестве Норвегии. В ходе первого раунда стороны подписали меморандум о взаимопонимании, чтобы подтвердить готовность к диалогу. После этих встреч коалиция оппозиционных партий объявила, что будет участвовать в региональных выборах, назначенных на 21 ноября.