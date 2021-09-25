СМИ: в Сомали при взрыве погибли семь миротворцев из Бурунди

ПРЕТОРИЯ, 25 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере семь военнослужащих из состава миротворческой Миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ) погибли в субботу при взрыве на юге Сомали. Об этом сообщил новостной портал Somali Guardian.

По его данным, самодельное взрывное устройство сработало при прохождении автоколонны миротворцев в районе города Махадай в области Средняя Шабелле. Погибли семь военнослужащих бурундийского контингента. Взрывом уничтожен один бронетранспортер. Власти возложили ответственность за террористический акт на группировку "Аш-Шабаб".

АМИСОМ была создана в январе 2007 года решением Африканского союза. Свои контингенты в состав миссии направили Уганда, Бурунди, Эфиопия, Кения, Джибути. Общая численность составляет на текущий день 20,6 тыс. человек. АМИСОМ имеет мандат на поддержку переходного правительства Сомали, реализацию национального плана в области безопасности и подготовку сомалийских служб безопасности.

"Аш-Шабаб" возникла в Сомали в 2004 году. С 2008 года ее боевики периодически совершают террористические акты. К 2010 году группировка контролировала обширные территории, однако летом 2011 года была вынуждена оставить столицу Сомали Могадишо и перейти к партизанской тактике борьбы с правительством страны и его союзниками. В феврале 2012 года один из главарей "Аш-Шабаб" объявил о присоединении боевиков к террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в РФ). Общая численность "Аш-Шабаб" оценивается в 7 тыс. боевиков.