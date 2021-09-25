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СМИ: в столице Сомали произошел взрыв

По данным портала Garowe, есть пострадавшие

ПРЕТОРИЯ, 25 сентября. /ТАСС/. Мощный взрыв произошел в субботу в Могадишо, по предварительным данным, есть многочисленные пострадавшие. Об этом сообщил сомалийский новостной портал Garowe.

По его сведениям, эпицентр взрыва находился у контрольно-пропускного пункта на оживленной дороге в столичном районе Эль-Габ. Квартал отцеплен полицией и войсками.

В свою очередь сомалийский портал Shabelle Media Network передал, что взрыв произошел возле школы в непосредственной близости от президентского дворца.

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