СМИ: в столице Сомали произошел взрыв

ПРЕТОРИЯ, 25 сентября. /ТАСС/. Мощный взрыв произошел в субботу в Могадишо, по предварительным данным, есть многочисленные пострадавшие. Об этом сообщил сомалийский новостной портал Garowe.

По его сведениям, эпицентр взрыва находился у контрольно-пропускного пункта на оживленной дороге в столичном районе Эль-Габ. Квартал отцеплен полицией и войсками.

В свою очередь сомалийский портал Shabelle Media Network передал, что взрыв произошел возле школы в непосредственной близости от президентского дворца.