В поселках на пограничной реке Ярмук в Южной Сирии началось разоружение боевиков оппозиции

БЕЙРУТ, 25 сентября. /ТАСС/. Члены оппозиционных формирований приступили в субботу к сдаче оружия сирийским властям в населенных пунктах Сахем-эль-Джулан, Хиит, Мзейраа и Джилин, расположенных на пограничной с Иорданией реке Ярмук. Как сообщил телеканал Al Ekhbariya, боевики из так называемой Сирийской свободной армии приняли условия капитуляции в соответствии с соглашением о локальном примирении. Все они добровольно пришли в центры по урегулированию гражданского статуса бывших сторонников оппозиции для прохождения проверки в правоохранительных органах.

Ранее правительственные силы вступили в города Даиль и Абтаа в южном регионе Хауран, где были подняты национальные флаги на центральных площадях. Как заявил один из старейшин местных племен, население приветствует возвращение под контроль государства районов, которые находились ранее в руках бандформирований. "Люди устали от анархии и хотят возвращения к нормальной жизни", - сказал он.

Новое соглашение о локальном примирении в провинции Дераа на юге Сирии было достигнуто 1 сентября при содействии российских военных. К настоящему моменту властям сдались свыше 2,5 тыс. членов оппозиционных формирований из населенных пунктов Дераа-эль-Балад, Туфас, Мзейриб, Эль-Ядуда, Телль-Шехаб и Зейзун. Как сообщил 3 сентября представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Александр Гуляев, Москва "выступила гарантом возвращения мирной жизни в этот южный регион".

19 сентября вице-премьер и министр обороны Сирии генерал-лейтенант Али Абдалла Айюб провел переговоры в Аммане с главой Объединенного комитета начальников штабов Королевских вооруженных сил Иордании генерал-майором Юсефом Ахмедом аль-Хунейти. Как сообщило иорданское агентство Петра, военачальники двух соседних государств "обсудили ситуацию на совместной границе и договорились о координации усилий по обеспечению безопасности". В итоговом заявлении подчеркивалась "важность противодействия терроризму и контрабанде наркотиков в пограничных районах".