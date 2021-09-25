СМИ: два человека погибли при взрыве в Джелалабаде

КАИР, 25 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере два человека погибли, шестеро получили ранения в результате взрыва в городе Джелалабад, административном центре провинции Нангархар на востоке Афганистана. Об этом сообщило в субботу местное агентство Pajhwok.

По его информации, взрывное устройство сработало на одной из оживленных улиц близ административного здания. Как уточняет телеканал Tolo News, взрыв произошел неподалеку от офиса губернатора Нангархара. Среди погибших и раненых есть боевики захватившего власть в стране радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ).

Это не первый подобный инцидент в указанной провинции за последнее время. В результате взрывов и вооруженных нападений в Нангархаре на этой неделе погибли не менее десяти человек. Между тем представители талибов заявляют о проведении в регионе оперативных мероприятий с целью поимки преступников, которые принадлежат к группировке "Исламское государство в Хорасане", являющейся ответвлением экстремистской организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).