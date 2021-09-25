Глава Минобороны Армении встретился с новым командующим миротворцами РФ в Карабахе

ЕРЕВАН, 25 сентября. /ТАСС/. Министр обороны Армении Аршак Карапетян в субботу провел встречу с заместителем командующего Южным военным округом (ЮВО) Рустамом Мурадовым, новым командующим миротворческим контингентом РФ в Нагорном Карабахе Геннадием Анашкиным, а также с его предшественником Михаилом Кособоковым. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства Армении.

"В ходе встречи заместитель командующего ЮВО России генерал-лейтенант Рустам Мурадов представил новоназначенного командующего миротворческими силами РФ в Карабахе, героя России генерал-лейтенанта Геннадия Анашкина. Министр обороны поздравил Анашкина со вступлением в новую должность и пожелал успехов в выполнении миротворческой миссии", - отмечается в сообщении.

Как уточняет пресс-служба, "в ходе встречи стороны высоко оценили усилия РФ по стабилизации военно-политической ситуации в регионе и выразили удовлетворение эффективностью российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе".

Предшественник Анашкина Михаил Кособоков занимал должность командующего миротворческими силами РФ в Нагорном Карабахе всего 16 дней - с 9 по 26 сентября. О причинах кадровой перестановки не сообщается.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября прошлого года. После полутора месяцев боев в зоне конфликта 9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.