Украинская оппозиция считает, что страна превратилась в экспортера трудовых ресурсов

КИЕВ, 25 сентября. /ТАСС/. Украина полностью потеряла рынок России и превратились в страну - экспортера трудовых ресурсов. Об этом заявил сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) в Верховной раде Юрий Бойко, сообщила пресс-служба партии в субботу.

"Мы полностью потеряли рынок России. В Евросоюз экспорт - 18 млрд долларов, а наши граждане, работающие за рубежом, только официально перевели на родину в 2020 году $12 млрд. Мы превратились в страну - экспортера трудовых ресурсов, не товаров, которые производим - люди едут и переводят нам деньги", - констатировал политик и добавил, что "это очень плохая тенденция, свидетельство падения украинской промышленности".

Бойко при этом обратил внимание на то, что переводы граждан страны, работающих за рубежом, в разы превышают прямые иностранные инвестиции на Украину, составляя около 1/4 объемов экспорта. По его словам, в 2018-2020 годах находящиеся на заработках украинцы переводили на родину в среднем $11,6 млрд в год, а прямые иностранные инвестиции в этот период составляли $3,2 млрд ежегодно.

Политик подчеркнул, что экспорт сырья и трудовых ресурсов - это признак бедной страны. "Необходимо увеличивать привлечение прямых иностранных инвестиций и экспортировать товары и услуги с высокой добавленной стоимостью. Это один из шагов, который позволит победить бедность в стране и снизить эмиграцию", - сказал Бойко.

Он также отметил, что, по оценкам экспертов, с начала прошлого года Украину покинули более 66 тыс. врачей и медицинских работников. Эмигрируют, по словам Бойко, в основном молодые и квалифицированные кадры, которые "не хотят отдать лучшие годы, существуя на нищенские зарплаты". По его словам, власть не повысила зарплаты медикам, вопреки обещаниям, и на родине остаются в основном врачи пенсионного и предпенсионного возраста.