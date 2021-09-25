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ОАЭ объявили о реструктуризации правительства в рамках новой стратегии развития на 50 лет

В новом кабмине 33 министра, включая девять женщин

КАИР, 25 сентября. /ТАСС/. Серьезные перестановки произведены в субботу в правительстве Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в рамках новой стратегии национального развития и принципов работы исполнительных органов власти на ближайшие полвека. Об этом объявил на своей странице в Twitter премьер-министр страны Мухаммед бен Рашид Аль Мактум.

"В целях сохранения наших достижений и ускорения процесса национального развития мы объявляем сегодня о назначении новых министров в федеральное правительство и анонсируем новую методологию работы кабмина на ближайшие 50 лет, - говорится в опубликованном им заявлении. - Новая стратегия идет на смену предыдущему плану развития "Видение ОАЭ - 2021", в ходе которого мы достигли наших целей за последние десять лет". По словам главы правительства, сейчас Эмираты лидируют в мире по 100 показателям развития, в регионе - по 470 государственным и экономическим показателям, а также индикаторам развития. "Мы вступаем в новую пятидесятилетку с разнообразными глобальными амбициями", - отметил он.

По словам премьера, цель изменений - создать гибкое правительство с более быстрыми возможностями принятия решений, которое нацелено на продолжение национальных достижений и способно идти в ногу с временем, максимально использовать возможности и оперативно реагировать на новую реальность. "Мы объявляем о слиянии министерств и ведомств, перераспределении полномочий и ответственности, реструктуризации правительства ОАЭ, - указал он. - Мы закрываем 50% центров госуслуг, чтобы в течение двух лет превратить их в цифровые платформы, объединяем 50% федеральных органов власти с другими органами или министерствами и назначаем новых госминистров штатов и руководителей специализированных секторов".

В новом правительстве 33 министра, включая девять женщин. Сын главы правительства шейх Мактум бен Мухаммед бен Рашид Аль Мактум назначен заместителем премьер-министра и министром финансов. Изменения коснулись также министерств юстиции, кадров и эмиратизации, по вопросам изменения климата и охраны окружающей среды, в ведении которого отныне будут находиться также вопросы продовольственной безопасности и водных ресурсов.

Теги
ОАЭМактум, Мухаммед бен Рашид, Аль
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