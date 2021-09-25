В Ираке произошел скандал после призывов к нормализации отношений с Израилем

КАИР, 25 сентября. /ТАСС/. Скандал призошел в эти выходные в Ираке после того, как группа местных политиков, лидеров племен и представителей ряда этно-конфессиональных групп страны публично призвала к полной нормализации отношений с Израилем. Как передает в субботу новостной портал Shafaq news , это беспрецедентное по иракским меркам событие уже вызвало массу критики со стороны всех ветвей власти республики, ее политической и религиозной элиты.

Созванная в Эрбиле (Иракский Курдистан) конференция под названием "Мир и восстановление" собрала порядка 300 делегатов и была организована базирующимся в Нью-Йорке Центром мирных коммуникаций, выступающим за нормализацию отношений между Израилем и арабскими странами. На нее, в частности, приехали эмиссары ряда суннитских и шиитских общин из Багдада, Мосула, Анбара, Бабиля и Салах-эд-Дина, племенные шейхи, представители интеллигенции и политических кругов страны, а также молодежные активисты, принимавшие активное участие в протестном движении 2019-2021 годов.

"Мы требуем, чтобы Ирак имел нормальные отношения с Израилем на основе "Авраамовых соглашений", - отмечалось в петиции собравшихся. Кроме того, участники встречи напомнили, что некоторые из них сражались против террористических группировок "Аль-Каида" и "Исламское государство" (обе запрещены в РФ), и заявили, что выступают против "всех экстремистов, суннитских джихадистов и поддерживаемых Ираном шиитских милиций".

Реакция в стране

Правительство Ирака в субботу уже заявило о "твердом неприятии этих нелегитимных встреч". "Подобные собрания не представляют жителей наших дорогих иракских городов, а данные личности отчаянно пытаются говорить от их имени, но они представляют только самих себя, - говорится в заявлении кабмина. - Эта встреча является попыткой дестабилизировать общую ситуацию и возродить ненавистную атмосферу межконфессиональной вражды, в то время как все иракцы готовятся к проведению досрочных и справедливых выборов [10 октября]".

В коммюнике правительство напомнило, что даже сама инициатива или концепция нормализации отношений с еврейским государством "конституционно, юридически и политически" отвергается в Ираке. "Хотим повторить нашу последовательную историческую позицию, основанную на поддержке справедливого дела палестинцев и защите их права на независимое государство со столицей в Восточном Иерусалиме, поэтому считаем неприемлемыми все формы поселений, агрессии и оккупации со стороны Израиля против братского палестинского народа", - указывается в заявлении.

В МВД регионального правительства Курдистана сообщили, что конференция была проведена "без ведома и участия" местных властей и "никоим образом не отражает их позицию". В ведомстве пообещали разобраться с тем, как такое произошло. В канцелярии президента Ирака Бархама Салеха заявили, что "отвергают любые попытки установить отношения с Израилем", а влиятельный шиитский имам Муктада ас-Садр, назвав эрбильский слет "сионистским террористическим собранием", призвал власти арестовать всех его участников.

В свою очередь, советник по национальной безопасности Ирака Касем аль-Араджи охарактеризовал призывы к нормализации как "враждебный проект" и информировал о том, что в координации с курдским регионом "его инициаторы будут привлечены к ответственности в соответствии с законом".

"Авраамовы соглашения"

15 сентября 2020 года в Вашингтоне израильская сторона при активном посредничестве США подписала документы о нормализации отношений с ОАЭ и Бахрейном. Трехстороннюю сделку назвали на Западе "Авраамовыми соглашениями". Затем о нормализации отношений с Израилем объявили Судан и Марокко. До заключения мира с ОАЭ и Бахрейном у еврейского государства из арабских стран дипломатические отношения были только с Египтом и Иорданией.