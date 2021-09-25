СМИ: задержанные в Китае канадцы вернулись на родину

ОТТАВА, 25 сентября. /ТАСС/. Канадцы Майкл Ковриг и Майкл Спэйвор, задержанные китайской стороной в 2018 году, прилетели на родину в сопровождении посла Канады в КНР Доминика Бартона. Об этом в субботу сообщил телеканал CBC.

По его данным, их самолет приземлился в Калгари (провинция Альберта). Встречать Коврига и Спэйвора, помимо их родных, прибыл и премьер-министр страны Джастин Трюдо. В пятницу Трюдо сообщил, что двое задержанных в Китае канадцев вылетели на родину. Он не привел подробностей их освобождения.

1 декабря 2018 года финдиректор компании Huawei Мэн Ваньчжоу была задержана канадскими правоохранительными органами в аэропорту Ванкувера во время пересадки на другой рейс по отдельному запросу об экстрадиции прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка в связи с обвинением в нарушении американских торговых санкций против Ирана. 11 декабря суд выпустил ее под залог в размере 10 млн канадских долларов ($7 млн), разрешив проживать в доме ее мужа в Ванкувере до окончательного решения об экстрадиции. Согласно решению судьи, финансовый директор Huawei должна была находиться под круглосуточным наблюдением (она носила на ноге специальный браслет, за ней постоянно следили несколько охранников), а ее перемещения по городу были частично ограничены.

Вскоре после этого власти КНР задержали в Пекине бывшего канадского дипломата, сотрудника НПО "Международная кризисная группа" Майкла Коврига, а затем сообщили о задержании канадца Майкла Спэйвора. Последний является главой международной неправительственной организации Paektu Cultural Exchange, которая устраивает туристические поездки в КНДР и проводит в этой стране хоккейные матчи. Оба канадца обвинялись в совершении действий, представляющих угрозу национальной безопасности Китая. В мае 2019 года Ковриг и Спэйвор были отправлены под арест, а в марте этого года прошли первые закрытые слушания в суде по их делам. Оттава считает их задержание незаконным.

24 сентября суд Восточного округа штата Нью-Йорк одобрил сделку между Мэн Ваньчжоу и американскими властями, которая позволит ей избежать экстрадиции в США. Прокуратура представила подписанное обеими сторонами соглашение об отсрочке судебного преследования до 1 декабря 2022 года. Как пояснил представитель стороны обвинения, это позволит отложить рассмотрение дела, после чего обвинения с Мэн Ваньчжоу будут сняты при условии соблюдения ею условий соглашения. В тот же день Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия в Ванкувере принял решение прекратить процедуру экстрадиции и освободить из-под домашнего ареста Мэн Ваньчжоу. После этого она вылетела в Китай, самолет, на борту которого она находилась, успешно приземлился в субботу вечером в аэропорту Шэньчжэнь на юге КНР.