В Риме началась акция протеста против ковид-сертификатов

РИМ, 25 сентября. /ТАСС/. Несколько сотен человек принимают участие в акции протеста против ковид-сертификатов в Риме в субботу перед кафедральным папским собором Святого Иоанна в Латеране, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Протестующие скандируют: "Свободу!" В руках они держат плакаты и транспаранты с лозунгами против ковид-сертификатов и "санитарной диктатуры". Участники манифестации заявляют, что так называемый грин-пасс ущемляет их права, в то время как власти называют его инструментом "свободы и безопасности".

С расширением использования ковид-сертификатов акции протеста против ограничительных мер нарастают. Как сообщает агентство ANSA, в субботу манифестации были объявлены в ряде итальянских городов, включая Триест.

Сейчас в Италии широко обсуждают идею введения обязательной вакцинации, которую поддерживает премьер-министр Марио Драги.

Пока обязаны прививаться только медицинские работники. С 15 октября "грин-пасс" должны иметь работники частного и государственного секторов. С 6 августа всем жителям Италии в возрасте от 12 лет необходимо предъявлять ковид-сертификат при посещении театров, кинотеатров, музеев, выставок, концертов, спортзалов и бассейнов, а также закрытых помещений ресторанов. С 1 сентября документ необходимо предъявлять для поездок в транспорте дальнего следования.

Согласно данным Минздрава, число полностью вакцинированных в Италии превысило 77% населения в возрасте старше 12 лет.