СМИ: протестующие в Судане блокировали крупнейший трубопровод на востоке страны

КАИР, 25 сентября. /ТАСС/. Десятки протестующих блокировали в субботу крупнейший трубопровод в городе Порт-Судан на востоке Судана, добиваясь выполнения своих требований. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

Как заявил министр энергетики и нефтяной промышленности Джайдейн Али Хасан, протестующие полностью перекрыли порт, через который происходит отгрузка поступающей из Южного Судана и далее в Хартум нефти. "Из-за действий демонстрантов оказались блокированы нефтенасосные станции, перекачивающие нефтепродукты в Хартум, что чревато нехваткой топлива в ближайшие дни", - предупредил он. В заявлении ведомства отмечается, что "Хартумский нефтеперерабатывающий завод, который производит топливо для внутреннего потребления, пока работает в обычном режиме", но топлива хватит только на 10 дней. По-прежнему функционирует и другой трубопровод, используемый для экспорта сырой нефти из соседнего Южного Судана, но он весьма уязвим, а протестующие не позволяют осуществить отгрузку нефти с судна, добавили в ведомстве.

Министр призвал правительство срочно вмешаться для разрешения кризиса. Через Порт-Судан в страну поступает до 70% продовольствия и нефти.

Жители восточных штатов страны, живущие в большинстве своем в нищете, страдают от нехватки базовых услуг в сфере здравоохранения, образования, социальной помощи. В авангарде протестных выступлений, которые продолжаются на востоке уже не первый день, выступили представители племени беджа. Они уже перекрывали автотрассы и железную дорогу, связывающую восток со столицей, а также местную воздушную гавань. С пятницы аэропорт работает только для гуманитарных вылетов. Активисты грозят эскалацией обстановки, если их социальные требования не будут выполнены, иронизируя, что "министру скоро придется перекачивать нефть по Bluetooth или WhatsApp".