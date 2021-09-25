МВД Белоруссии сообщило о задержании исполнителей терактов в Могилевской области

МИНСК, 25 сентября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали троих жителей Бобруйска, которые подозреваются в совершении действий террористического характера в Могилевской области. Об этом сообщила в субботу пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале .

"Сотрудники уголовного розыска МВД, УВД Могилевской области во взаимодействии с ГУБОПиК (Главное управление по борьбе с оргпреступностью и коррупцией) установили причастных к преступлениям лиц. Ими оказались трое жителей Бобруйска в возрасте 27, 30 и 45 лет", - отметила представитель МВД.

По ее данным, в августе и сентябре под Бобруйском и в самом райцентре неизвестные совершили действия террористического характера, фото- и видеоотчеты о которых были распространены в деструктивных и экстремистских телеграм-чатах. В частности, уточнили в МВД, утром 11 августа бригадир путей на рельсах недалеко от железнодорожной станции Мирадино обнаружил предмет, похожий на взрывное устройство. В результате этого было остановлено движение поездов на полтора часа, сообщила Чемоданова. По ее информации, похожие предметы были найдены работниками Белорусской железной дороги 24 и 31 августа между рельсами возле станций Титовка и Бабино.

"Еще один теракт совершен 24 сентября на стрельбище "Киселевичи", злоумышленники сожгли стрелковый тир, принадлежащий в/ч 5527", - отметила Чемоданова. "Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и возбудили уголовные дела за угрозу совершения акта терроризма и акт терроризма", - проинформировала она.

По ее словам, в результате оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий изъяты вещественные доказательства, которые послужили средствами для установления фактических обстоятельств совершенных преступлений. Чемоданова сказала, что в настоящее время подозреваемые проверяются на причастность к аналогичным преступлениям, в том числе совершенным в Минске. "Также устанавливаются иные лица, которые могут быть причастны к акту терроризма в столице", - заявила пресс-секретарь МВД.