Глава МИД Сербии пригласил Лаврова на форум в честь Движения неприсоединения в Белграде

БЕЛГРАД, 25 сентября. /ТАСС/. Глава МИД Сербии Никола Селакович пригласил своего российского коллегу Сергея Лаврова посетить Белград и принять участие в форуме, посвященном 60-летию Движения неприсоединения (ДН), который пройдет в Белграде в октябре. Соответствующее заявление он сделал в субботу во время переговоров на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Селакович выразил надежду, что министр Лавров и делегация России примет участие в конференции в Белграде в честь празднования 60-летия с момента первой конференции Движения неприсоединения, подчеркнув, что это хорошая возможность для их новой двусторонней встречи", - говорится в заявлении МИД Сербии.

Селакович также назвал отношения России и Сербии искренними, открытыми и традиционно дружескими. Сербский министр высоко оценил значение принципиальной поддержки Белграда со стороны Москвы.

В апреле этого года президент страны Александар Вучич заявил о намерении провести осенью в Белграде масштабную конференцию в честь 60-летия Движения неприсоединения.

ДН - международная организация, объединяющая страны, основой внешнеполитического курса которых считается отказ от участия в военно-политических блоках и мирное сосуществование народов, основанное на принципах независимости и равноправия. Датой основания ДН считается 1 сентября 1961 года, когда в Белграде открылась 1-я конференция глав государств и правительств 25 неприсоединившихся стран.

В настоящее время Движение неприсоединения объединяет 120 стран, а 17 государств и 10 международных организаций имеют в нем статус наблюдателя. После состоявшегося в Баку 25-26 октября 2019 года саммита движения Азербайджан принял председательство в нем в 2019-2022 гг.