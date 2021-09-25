Politico: законодатели США хотят заслушать показания участников штурма Конгресса

По ее данным, законодатели обратились к нескольким уже признавшим свою вину участникам штурма с просьбой о добровольной даче показаний. В частности, конгрессменов интересует, что побудило их отправиться 6 января в Вашингтон и присоединиться к "разъяренной толпе", которая в конечном итоге ворвалась в здание Конгресса.

"Специальный комитет изучает факты, обстоятельства и причины событий 6 января 2021 года, чтобы выявить и оценить извлеченные из них уроки, а также рекомендовать одобрить корректирующие законы, меры, процедуры, правила и нормы. <...> В рамках этих усилий мы хотели бы допросить вашего клиента, который, как мы понимаем, взял на себя ответственность и признал вину [в участии в беспорядках]", - говорится в письме, направленном адвокату одного из обвиняемых.

Ранее на этой неделе упомянутый спецкомитет Палаты представителей сообщил, что письма с требованием явиться в Конгресс для дачи показаний были направлены бывшему главе аппарата сотрудников Белого дома Марку Медоузу, помощнику Трампа Дэниэлу Скавино, отвечавшему за коммуникацию в социальных сетях, экс-сотруднику Минобороны Кэшьяпу Пателю и бывшему старшему советнику 45-го президента США Стивену Бэннону. Трамп заявил, что намерен оспаривать вызов на слушания в Конгресс своих помощников.