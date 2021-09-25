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Протесты сторонников Трампа в США

Politico: законодатели США хотят заслушать показания участников штурма Конгресса

В частности, конгрессменов интересует, что побудило их отправиться 6 января в Вашингтон и присоединиться к толпе, которая в конечном итоге ворвалась в Капитолий

ВАШИНГТОН, 25 сентября. /ТАСС/. Члены специального комитета Палаты представителей Конгресса США по расследованию произошедшего 6 января штурма Капитолия хотят заслушать показания ряда участников беспорядков. Об этом сообщила в пятницу вечером газета Politico.

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По ее данным, законодатели обратились к нескольким уже признавшим свою вину участникам штурма с просьбой о добровольной даче показаний. В частности, конгрессменов интересует, что побудило их отправиться 6 января в Вашингтон и присоединиться к "разъяренной толпе", которая в конечном итоге ворвалась в здание Конгресса.

"Специальный комитет изучает факты, обстоятельства и причины событий 6 января 2021 года, чтобы выявить и оценить извлеченные из них уроки, а также рекомендовать одобрить корректирующие законы, меры, процедуры, правила и нормы. <...> В рамках этих усилий мы хотели бы допросить вашего клиента, который, как мы понимаем, взял на себя ответственность и признал вину [в участии в беспорядках]", - говорится в письме, направленном адвокату одного из обвиняемых.

Ранее на этой неделе упомянутый спецкомитет Палаты представителей сообщил, что письма с требованием явиться в Конгресс для дачи показаний были направлены бывшему главе аппарата сотрудников Белого дома Марку Медоузу, помощнику Трампа Дэниэлу Скавино, отвечавшему за коммуникацию в социальных сетях, экс-сотруднику Минобороны Кэшьяпу Пателю и бывшему старшему советнику 45-го президента США Стивену Бэннону. Трамп заявил, что намерен оспаривать вызов на слушания в Конгресс своих помощников.

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