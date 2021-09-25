Пучдемон заявил, что продолжит путешествовать по Европе

РИМ, 25 сентября. /ТАСС/. Экс-лидер Каталонии Карлес Пучдемон, который был задержан в Италии по запросу Испании, но затем отпущен на свободу, заявил, что продолжит путешествовать по Европе. Такое заявление он сделал в субботу на пресс-конференции в Альгеро (остров Сардиния).

"Я продолжу путешествовать по Европе, - приводит слова политика агентство ANSA. - Это были тяжелые часы, но данная попытка остановить меня не увенчалась успехом". Он добавил, что в понедельник вернется в Бельгию.

Пучдемон был задержан в четверг по прибытии на остров Сардиния. В пятницу итальянский суд постановил оставить его на свободе без каких-либо ограничений. Следующее заседание инстанции запланировано на 4 октября. На нем будет обсуждаться, в частности, ордер на арест, предполагающий передачу политика Испании. Как сообщил его адвокат Гонсало Бойе, Пучдемон будет присутствовать на заседании.

Пучдемон возглавлял правительство Каталонии в момент проведения там в 2017 году незаконного референдума о независимости. Вскоре после этого он бежал в Бельгию. Судебные власти Испании добиваются его выдачи по обвинению в подстрекательстве к мятежу и растрате. По итогам выборов в Европарламент в 2019 году Пучдемон смог получить мандат, при этом власти пиренейского королевства просили законодателей приостановить его депутатскую неприкосновенность.