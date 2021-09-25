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Полиция применила слезоточивый газ для разгона протеста близ дома мэра Ниццы

Некоторые из них попытались прорвать полицейское оцепление

ПАРИЖ, 25 сентября. /ТАСС/. Французские полицейские применили слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих, которые намеревались собраться возле дома мэра Ниццы Кристиана Эстрози. Об этом в субботу сообщила региональная газета Nice-Matin.

По ее данным, некоторые протестующие против санитарных пропусков в Ницце попытались прорвать полицейское оцепление возле дома мэра, однако были отогнаны слезоточивым газом.

"Ради благополучия жителей Ниццы я не поддамся угрозам, - отметил мэр в своем Twitter. - Я благодарю полицейских, которые приняли необходимые меры для защиты моей семьи".

Ранее сообщалось, что по всей стране в эту субботу в акциях протеста приняли участие 63,7 тыс. французов.

Главной причиной недовольства населения является расширение зоны действия санитарных пропусков. С 9 августа французы должны предъявлять такой документ при посещении кафе, ресторанов, музеев, кинотеатров, крупных торговых центров, а также во время железнодорожных и воздушных путешествий на дальние расстояния. Президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил возможности продления действия санитарных пропусков после 15 ноября.

Согласно последним данным властей, в республике с начала эпидемии выявлено более 6,9 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 116 тыс. человек. Более 50 млн человек сделали хотя бы одну прививку от коронавируса.

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