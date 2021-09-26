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Генсек ООН обсудил с главой МИД Сирии доставку помощи

Кроме того, стороны обсудили ход политического процесса в стране

ООН, 26 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудил в субботу с главой МИД Сирии Фейсалом Микдадом ход политического процесса в стране и предоставление помощи нуждающемуся населению. Об этом говорится в сообщении офиса генсекретаря по итогам их встречи в Нью-Йорке на полях 76-й сессии Генассамблеи.

"Стороны обсудили развитие ситуации в Сирии, - отметили в ООН. - Генеральный секретарь поддержал дальнейший прогресс в политическом процессе при посредничестве ООН и подтвердил приверженность обеспечении того, чтобы необходимая помощь достигла всех нуждающихся".

Теги
СирияКризис в СирииГенассамблея ООНГутерриш, Антониу
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