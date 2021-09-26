Партия независимости лидирует на парламентских выборах в Исландии

ТАСС, 26 сентября. Входящая в исландскую правительственную коалицию Партия независимости лидирует на выборах в однопалатный парламент Исландии (альтинг), согласно промежуточным результатам голосования. Об этом в воскресенье сообщила исландская газета Morgunbladid. Избирательные участки завершили свою работу в 22:00 по местному времени (01:00 мск воскресенья).

Партия независимости на данный момент набирает 27,6% голосов избирателей, второй идет еще одна политическая сила, входящая в правительство, - Прогрессивная партия (19,6%). На третьем месте - оппозиционная Народная партия (11,1%), далее - партия премьер-министра Картин Якобсдоттир "Движение левых "зеленых"(10,8%). У остальных партий пока менее 10% голосов. Всего к настоящему времени подсчитано около 22 тыс. голосов, право голоса в стране имеют порядка 254 тыс. человек, процент явки на выборах пока не опубликован.

Действующее правительство Исландии было сформировано 30 ноября 2017 года после досрочных выборов, которые были проведены из-за распада правящей коалиции. В образованный тогда новый кабмин вошли три партии - "Движение левых "зеленых", Партия независимости и Прогрессивная партия.

Для получения парламентского большинства новой коалиции нужно будет, по крайней мере, 32 мандата (из 63). Согласно предвыборным опросам, шанс попасть в парламент есть у девяти партий, что может осложнить формирование нового правительства. По оценкам экспертов, вполне вероятно, что в его состав может в итоге войти более трех партий.

Самыми главными вопросами, интересовавшими избирателей перед выборами, стали здравоохранение, окружающая среда и климат.

Депутаты в Исландии избираются путем прямых выборов по системе пропорционального представительства (закрытые партийные списки). 54 места в Альтинге распределяются по результатам голосования в шести избирательных округах. Остальные девять являются дополнительными - они отдаются партиям, набравшим не менее 5% голосов по всей стране. Вместе с депутатами избираются их заместители, которые занимают вакантные должности в случае их появления.