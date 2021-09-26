Гутерриш обсудил с главой МИД Венесуэлы переговоры с оппозицией и выборы

ООН, 26 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш встретился в субботу с главой венесуэльского МИД Феликсом Пласенсия, в ходе беседы на полях Генассамблеи обсуждались переговоры между властями и оппозицией в этой стране, а также проведение местных выборов в ноябре. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении офиса административного главы мирового сообщества.

Как отметили в ООН, рассматривалось сотрудничество организации с Венесуэлой, в том числе по гуманитарным вопросам.

"Стороны обменялись мнениями относительно продолжающихся в Мексике переговоров между правительством и [оппозиционной коалицией] "Единая платформа". Генеральный секретарь выразил полную поддержку данным переговорам, - говорится в сообщении. - Затрагивались также последнее развитие событий в Венесуэле и подготовка к региональным выборам в ноябре".

Правительство и оппозиция Венесуэлы начали 13 августа в Мексике переговоры при посредничестве Норвегии. В ходе первого раунда стороны подписали меморандум о взаимопонимании, чтобы подтвердить готовность к диалогу. После этих встреч коалиция оппозиционных партий объявила, что будет участвовать в местных выборах, назначенных на 21 ноября.