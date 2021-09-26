Трамп считает, что Байден сильно связан с Китаем, поэтому не упомянул страну в речи в ООН

НЬЮ-ЙОРК, 26 сентября. /ТАСС/. Бывший президент США республиканец Дональд Трамп считает, что нынешний глава Белого дома демократ Джо Байден не упомянул Китай в своей речи на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, потому что сильно с ним связан. Такие оценки дал в субботу Трамп, выступая на митинге своих сторонников в городе Перри (штат Джорджия).

"Он [Байден] официально прекратил [действие] запрета на въезд (введенные из-за пандемии коронавируса ограничения на поездки в США - прим. ТАСС). Это позор, - сказал Трамп. - Он ничего не предпринял, чтобы привлечь Коммунистическую партию Китая к ответственности за утечку вируса по всему миру".

"Байден даже не упомянул Китай в своей речи в ООН, потому что сильно скомпрометирован. Байден лишь кратко упомянул Афганистан, потому что вывод войск стал катастрофой <...> для страны", - отметил республиканец.