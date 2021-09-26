Власти США выразили соболезнования Франции в связи с гибелью французского военного в Мали

ВАШИНГТОН, 26 сентября. /ТАСС/. Госдепартамент США в субботу выразил соболезнования Франции в связи с гибелью французского военнослужащего в результате боевого столкновения с террористами в Мали.

"Соединенные Штаты решительно осуждают нападение боевиков, которое привело в пятницу к гибели французского военного близ Госси на севере Мали. Эта трагическая потеря подчеркивает те жертвы, которые столько военнослужащих принесли ради безопасности в Сахеле. США выражают соболезнования народу Франции", - сказано в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

"Мы твердо стоим рядом с нашем близким союзником в лице Франции и продолжаем сотрудничать с Мали ну пути к возврату этой страны к демократии и стабильности", - добавил представитель Госдепа.

О том, что военнослужащий ВС Франции погиб в ходе боевого столкновения с террористами в Мали, сообщил в пятницу вечером Елисейский дворец. Подробности происшествия не приводятся.

В августе 2014 года Франция начала военную операцию "Бархан" с целью борьбы с исламистскими группировками в Мали, Буркина-Фасо, Мавритании, Нигере и Чаде. Она стала продолжением операции "Сервал", которую французские военные проводили в 2013-2014 годах в Мали. По данным министерства вооруженных сил Франции, в нынешней кампании задействованы в общей сложности более 5 тыс. человек.