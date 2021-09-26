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Bloomberg: в Венесуэле задержали семь рабочих компании PDVSA по обвинению в терроризме

Ведется расследование о подготовке нападения на объект предприятия, отмечает агентство

НЬЮ-ЙОРК, 26 сентября. /ТАСС/. Военная разведка Венесуэлы провела задержание семи сотрудников государственного нефтепроизводителя PDVSA  по обвинению в причастности к терроризму. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Операцию в отношении рабочих перерабатывающего комплекса в штате Фалькон 23 сентября проводила полиция спецслужбы. По словам адвоката Гарольда Геррейро, представляющего интересы одного из задержанных, сотрудники переведены в Каракас, ведется расследование о подготовке нападения на объект предприятия.

PDVSA и Министерство нефти, утверждает агентство, не ответили на запрос о комментарии.

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