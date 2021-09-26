Си Цзиньпин: Китай готов к международному сотрудничеству по безопасности в цифровой среде

ШАНХАЙ, 26 сентября. /ТАСС/. Китай готов работать совместно с другими странами над созданием барьера безопасности в цифровой среде. Об этом говорится в послании председателя КНР Си Цзиньпина к участникам открывшейся в воскресенье в городе Учжэнь (восточная провинция Чжэцзян) Всемирной конференции по управлению интернетом, сообщает агентство "Синьхуа".

"Китай готов совместно со всеми странами мира, разделяя историческую ответственность за прогресс человечества, стимулировать жизнеспособность цифровой экономики, укреплять эффективность цифрового правительства, оптимизировать цифровую среду в обществе, выстраивать механизмы сотрудничества в цифровой среде и создавать барьеры цифровой безопасности, чтобы цифровая культура принесла пользу всему человечеству", - приводит агентство слова китайского лидера.

В послании Си Цзиньпин указал на то, что в условиях, когда происходящие в мире небывалые изменения переплетаются с пандемией, международному сообществу необходимо действовать сообща, следовать пути развития информатизации, интеллектуализации и цифровизации, а также использовать возможности для противодействия вызовам.

Всемирная конференция по управлению интернетом 2021 года будет проходить в Учжэне с 26 по 28 сентября. Как и в прошлом году из-за пандемии COVID-19 зарубежные эксперты и официальные лица принимают в ней участие в режиме онлайн. Конференция традиционно сопровождается целым рядом специализированных отраслевых форумов. В их числе дискуссии экспертов по таким вопросам, как международное сотрудничество в киберпространстве, кибербезопасность, цифровые технологии в экономике, политике, культуре и других общественных процессах.

Основным девизом конференции в 2021 году объявлено "Движение к цифровой цивилизации в новую эпоху. Совместное построение сообщества единой судьбы в киберпространстве". Участие в ней в режиме онлайн и офлайн примут порядка 2 тыс. экспертов, представителей государственных структур, компаний и научно-исследовательских организаций из 80 стран и регионов мира.