СМИ: четверо военнослужащих погибли при взрыве в Пакистане

ТАСС, 26 сентября. По меньшей мере четверо военнослужащих пограничного корпуса Пакистана погибли, двое пострадали в результате подрыва машины в провинции Белуджистан в субботу. Об этом в воскресенье сообщила газета Dawn со ссылкой на заявление властей.

По ее данным, инцидент произошел, когда военные выполняли патрулирование в районе Харнай, их машина наехала на самодельное взрывное устройство.

На место происшествия прибыли другие военнослужащие и доставили раненых в больницу.

Ответственность за нападение взяла сепаратистская группировка "Освободительная армия Белуджистана".