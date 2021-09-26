Глава МИД Белоруссии проинформировал генсека ООН о конституционной реформе в стране

МИНСК, 26 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в Нью-Йорке провел встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, в ходе которой проинформировал о внутриполитической ситуации в стране, работе по внесению изменений в конституцию республики. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба внешнеполитического ведомства.

"Владимир Макей проинформировал Антониу Гутерриша о развитии внутриполитической ситуации в Беларуси и процессах, связанных с обсуждением конституционных преобразований в стране", - приводит сообщение пресс-службы МИД агентство БелТА.

По информации ведомства, Макей подробно прокомментировал звучащие со стороны некоторых стран в адрес Белоруссии ложные обвинения в провоцировании рисков, в том числе в области миграции, рассказал "о действительной обстановке на западной границе Беларуси и тесном взаимодействии белорусской стороны с представителем Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев". Как отметили в МИД, "стороны констатировали позитивную и созидательную роль инициатив Республики Беларусь в ООН, способствующих стабильности в мире".