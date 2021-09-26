СМИ: израильтяне убили четырех палестинцев в ходе рейдов на Западном берегу Иордана

ТАСС, 26 сентября. Четыре палестинца убиты в воскресенье в ходе рейдов израильских военных на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщило палестинское агентство Maan.

По его данным, ранним утром отряды израильских сил провели масштабную операцию по задержанию активистов движения сопротивления на севере Западного берега Иордана. В пригородах Дженина и Рамаллы им было оказано сопротивление со стороны групп палестинской молодежи. В столкновениях с военными четверо арабов были убиты, несколько человек получили огнестрельные ранения.

Как указывает катарский телеканал Al Jazeera, во время стычек в указанных районах ранения получили два израильских солдата.