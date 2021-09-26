Беннет предложил лидерам Ирана и Палестины отказаться от "одержимости" Израилем

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 сентября. /ТАСС/. Израиль предлагает руководству палестинцев и Ирана "прекратить эту одержимость" по отношению к еврейскому государству, а вместо этого заняться улучшением положения собственного населения. С таким заявлением выступил в воскресенье израильский премьер-министр Нафтали Беннет перед вылетом в Нью-Йорк, где на понедельник запланировано его выступление на общеполитической дискуссии 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

"Мы не определяем себя через других - ни через Иран, ни через палестинцев. Я предлагаю их лидерам разобраться со своим населением, улучшить его положение и прекратить эту одержимость Государством Израиль", - распространила высказывания премьера его канцелярия. "Я отправляюсь на Генеральную ассамблею Организации Объединенных Наций. Это важная международная сцена, и я очень рад возможности принести голос Израиля, израильтян на эту сцену", - продолжил Беннет.

Глава израильского кабмина отметил, что "в последнее время произошло несколько важных событий, главное из которых - безоговорочная победа на голосовании в Палате представителей США" по вопросу о выделении $1 млрд на израильскую систему ПВО/ПРО "Железный купол". "Мы увидели, что в момент истины представители американского народа поддерживают Израиль. 420 голосов против девяти за перевооружение "Железного купола". Существует небольшая антиизраильская группа, создающая много шума, но эти ребята потерпели неудачу", - пояснил премьер.

23 сентября Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, предусматривающий ассигнование $1 млрд на обеспечение функционирования системы "Железный купол". Документ был принят подавляющим большинством голосов (420 против девяти) при поддержке со стороны обеих системообразующих партий США - правящей в настоящее время Демократической и Республиканской. Как ожидается, Сенат Конгресса будет готов одобрить принятый нижней палатой законопроект.

21 мая вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе, которые на протяжении 11 дней до этого обменивались ракетными ударами. Жертвами противостояния стали 257 жителей прибрежного анклава, около 2 тыс. получили ранения. С израильской стороны погибли 13 человек. При активном посредничестве Египта идет работа над постоянным соглашением о перемирии между участниками конфликта.