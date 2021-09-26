Президент Грузии прибыла во Францию с рабочим визитом

ТБИЛИСИ, 26 сентября. /ТАСС/. Президент Грузии Саломе Зурабишвили находится с рабочим визитом во Франции, в ходе которого планирует принять участие в мероприятиях, посвященных 100-летнему юбилею признания Парижем Первой Грузинской Демократической Республики. Об этом в воскресенье сообщили в администрации грузинского лидера.

"Президент Грузии посетила Францию с рабочим визитом. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в Париже примет участие в мероприятиях, посвященных 100-летнему юбилею признания Францией Грузинской Демократической Республики", - сказано в сообщении.

Основная часть торжеств пройдет в Доме инвалидов. Она будет посвящена памяти подполковника французской армии грузинского происхождения Дмитрия Амилахвари. Президент обратится к гостям, представителям грузинской диаспоры и потомкам Амилахвари, добавили в администрации Зурабишвили.

Грузинская сторона также планирует передать музеям 13-й бригады иностранного легиона Франции и военной академии бюсты Амилахвари, созданные грузинским скульптором Гурамом Николадзе. Зурабишвили собирается наградить посмертно нескольких представителей грузинской диаспоры во Франции.