Президент Германии проголосовал на выборах в Бундестаг

БЕРЛИН, 26 сентября. /ТАСС/. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вместе с супругой Эльке Бюденбендер проголосовал в воскресенье на выборах в Бундестаг. Он сделал свой выбор на избирательном участке, организованном в школе имени Эриха Кестнера на западе Берлина.

В день выборов Штайнмайер призвал граждан прийти на участки и проголосовать. "Вы решаете, какое направление возьмет наша страна на ближайшие четыре года, какие партии будут представлены в Бундестаге и какое правительство будет руководить нашей страной", - заявил глава государства журналистам. "Мы можете участвовать в решении мелких и больших проблем нашего времени", - сказал Штайнмайер.

"Наша страна стоит перед лицом политического перехода", - признал он. Среди серьезных проблем, перед которыми стоит Германия, президент назвал пандемию коронавируса, изменение климата, цифровизацию, вопросы безопасности. "Каждый голос имеет значение. Поэтому я прошу - идите на выборы", - подчеркнул Штайнмайер.

Действующий канцлер Германии Ангела Меркель ранее проголосовала по почте. Такое голосование началось в ФРГ 16 августа. Запросить бюллетень граждане могли до 18:00 24 сентября. В ЦИК страны отметили, что на выборах в Бундестаг ожидается рекордное число проголосовавших по почте. Это связано с продолжающейся пандемией коронавируса.

Победившая партия получит право сформировать правительство, а лидер ее партийного списка при успешном формировании кабинета министров возглавит его. От партии "Союз-90"/"Зеленые" на пост канцлера претендует Анналена Бербок, от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) - Армин Лашет, от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) - Олаф Шольц. Меркель свою кандидатуру в этот раз выставлять не стала и заявила о намерении после окончания полномочий вовсе уйти из политики.